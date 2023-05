Fishing Masters Show: Angelmesse in Waren Stand: 13.05.2023 09:12 Uhr Wie ziehe ich den größten Hecht aus dem Wasser? Wann beißt Zander am besten? Rund ums Thema Angeln geht es auf der Outdoor- und Angelmesse "Fishing Masters Show" am Hafen von Waren.

Das ganze Wochenende über treffen sich auf dem Warener Hafengelände Angelexperten und -Weltmeister, Prominente aus Fernsehen und Sport, aber auch Angel- und Bootshersteller sowie Reiseveranstalter. NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin präsentieren die Veranstaltung. Mit dabei sind die NDR Angelexperten Heinz Galling und Horst Hennings, ebenso der bekannte Moderator Harry Wijnvoord. Als Ansprechpartner stehen auch Redakteure von Fachzeitschriften wie "Angelwoche", "Kutter & Küste" oder "FliegenFischen" bereit. Der Eintritt ist frei.

Beratung zu Angeltechniken und -revieren

Schwerpunkte auf der Messe sind die erfolgreichsten Techniken des Angelns, das richtige Angelgerät, aber auch Beratung zu den unterschiedlichsten Angelrevieren. Außerdem wird gezeigt, wie man am besten vom Kajak aus angelt, denn das wird in Deutschland immer beliebter. Ein Koch bereitet auf der Showbühne schmackhafte Fischgerichte zu. Außerdem gibt es am Sonnabend und Sonntag alle zwei Stunden Bootstouren auf der Müritz. In den Vorjahren kamen bis zu 15.000 Besucher zur Fishing Masters Show.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 13.05.2023 | 09:00 Uhr