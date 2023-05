Stand: 29.05.2023 06:40 Uhr Dömitz: Wohnmobilbesitzer von Brand überrascht

Aus bislang ungeklärter Ursache ist in der Nacht zu Montag ein Wohnmobil auf dem Gelände des Hotels Dömitzer Hafen in Brand geraten. Laut Polizei wurde die in dem Fahrzeug nächtigende Familie durch Brandgeruch wach und konnte sich eigenständig retten. Beim Eintreffen von Einsatzkräften habe das neuwertige Wohnmobil bereits in voller Ausdehnung gebrannt. Ein benachbarter Wohnwagen sowie eine Rasenfläche der Anlage seien durch die Hitze ebenfalls stark beschädigt worden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, der Gesamtschaden wird gegenwärtig auf 220.000 Euro geschätzt. Die drei Bewohner des Wohnmobils seien mit einem Schock in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

