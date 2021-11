Stand: 29.11.2021 10:59 Uhr Dömitz: Kerze angezündet - Feuer in Pflegeheim

In einem Pflegeheim in Dömitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat eine Bewohnerin beim Anzünden einer Kerze am Sonntag einen Brand verursacht. Die 69-Jährige habe versucht, mit einem brennenden Stück Papier die Kerze in ihrer Wohnung anzuzünden, sagte ein Polizeisprecher. Die Flammen griffen erst auf den Sessel der Frau und dann auf die gesamte Wohnung über. Die eigenen Löschversuche der Seniorin blieben ohne Erfolg. Die Feuerwehr konnte die Flammen später löschen. Zwischenzeitlich musste das Heim aber evakuiert werden. | 29.11.2021 10:59

