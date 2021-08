Diese Corona-Regeln gelten jetzt in der Hansestadt Rostock Stand: 18.08.2021 06:50 Uhr Seit Sonntag hat die Hansestadt Rostock eine Inzidenz von mehr als 50 und wird somit auf der Corona-Ampel der Landesregierung als "Orange" ausgewiesen. Deshalb gelten von heute an wieder strengere Corona-Regeln.

Die Corona-Regeln werden bei Erreichen einer neuen Ampelstufe jeweils angepasst. Für eine Verschärfung der Maßnahmen muss die Einstufung mindestens drei Tage lang dauerhaft in einer höheren Stufe liegen. Die Maßnahmen werden jedoch nicht ganz so einschneidend ausfallen wie vorgesehen. Ministerpräsidenten Manuela Schwesig (SPD) hatte dies bereits am Dienstag im Anschluss an eine Sitzung des Corona-Kabinetts angekündigt.

Ab sofort wieder Maskenpflicht an Schulen und in Horten

Erst am Montag wurde die bisher bestehende Maskenpflicht in den Schulen landesweit aufgehoben. Zwei Wochen nach Beginn des neuen Schuljahres wurde dies von vielen Seiten begrüßt. Nun muss in den Schulen in Rostock wieder ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden – sowohl innerhalb des Schulgebäudes als auch in den Außenbereichen.

Beschränkung der Besucheranzahl in Pflegeheimen

Laut der Stadtverwaltung Rostock dürfen Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeheimen zudem wieder höchstens von zwei Personen gleichzeitig besucht werden. Das gilt auch in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. In vollstationären Pflegeeinrichtungen muss das Personal außerdem drei Mal pro Woche getestet werden.

Testpflicht für Ungeimpfte ab 23. August

Kommenden Montag greift dann wieder eine Testpflicht für Ungeimpfte in Innenbereichen. Dazu gehört zum Beispiel der Friseur oder auch das Restaurant.

Ursprünglich sahen die Regelungen der Corona-Ampel bei einer Stufe "Orange" auch eine Reduzierung der Gäste bei Großveranstaltungen vor. 2.500 Gäste statt 15.000 hätte das zum Beispiel für das Hansa-Heimspiel gegen Dynamo Dresden bedeutet. Auch hier greifen aber nun die aufgeweichten Regeln, da die die Krankenhausbelastung noch gering sei.

Für eine Lockerung der Maßnahmen muss die Einstufung mindestens fünf Tage lang dauerhaft in einer niedrigeren Stufe liegen.

