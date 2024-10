Deutscher Altenpflegepreis 2024 geht nach Parchim Stand: 23.10.2024 16:58 Uhr Mit einem neuartigen Ansatz in der Pflege, der Wohnbereichsgrenzen aufhebt und auf die Fähigkeiten von Pflegekräften und die Bedürfnisse der Bewohner eingeht, überzeugte das Caritas-Altenpflegeheim St. Nikolaus in Parchim die Jury des Deutschen Altenpflegepreises 2024.

Das Caritas-Altenpflegeheim St. Nikolaus in Parchim wurde mit dem Deutschen Altenpflegepreis 2024 ausgezeichnet. Die Einrichtung erhielt die Ehrung für ihr Projekt "Gemeinsam auf Tour", das die herkömmlichen Wohnbereichsstrukturen im Altenheim durch einen neuen Ansatz ersetzt. Danach sind Pflegekräfte nicht mehr an einen bestimmten Wohnbereich gebunden. Die Zuständigkeiten sollen sich vielmehr an den Fähigkeiten der Pflegekräfte sowie an den Bedürfnissen und Vorlieben der Bewohnerinnen und Bewohner orientieren.

Ministerin lobt zukunftsorientiertes Konzept

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) lobte den innovativen Ansatz als wichtige Maßnahme zur Bewältigung der Herausforderungen in der Pflege, insbesondere im Hinblick auf den Mangel an Zeit und Personal. "Innovative Ideen sind gefragt, um die Pflege zukunftsfähig zu machen", betonte sie. Das Konzept fördere nicht nur die Personalentwicklung im Altenpflegeheim, sondern verbessere auch die Versorgungsqualität der Bewohnerinnen und Bewohner. Zudem zeige sich der Erfolg des Ansatzes in messbaren Ergebnissen, wie geringeren Ausfallzeiten und einer höheren Mitarbeitenden-Zufriedenheit.

Auszeichnung mit bundesweiter Wirkung

Der Deutsche Altenpflegepreis wird jährlich vom Fachverlag Vincentz an herausragende Konzepte in der Altenpflege vergeben. Das Projekt aus Parchim wird nun in den Fachzeitschriften des Verlags ausführlich dargestellt und auf dem Altenpflege-Kongress präsentiert, um weitere Einrichtungen zur Umsetzung ähnlicher innovativer Ansätze zu inspirieren.

