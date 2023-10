"Desert Air": Sechs Eurofighter aus Laage für Übung in Jordanien Stand: 10.10.2023 15:53 Uhr Die Kampfflugzeuge sollen zusammen mit der jordanischen und der US-Luftwaffe an der schon länger geplanten Militärübung "Desert Air" teilnehmen. Zudem nehmen 80 Soldaten aus Mecklenburg-Vorpommern teil.

Insgesamt sechs Eurofighter sind am Dienstagvormittag vom Luftwaffenstützpunkt in Laage aus für eine schon länger geplante mehrtägige Militärübung nach Jordanien. Sie sollen dort zusammen mit der jordanischen und der US-Luftwaffe an der trinationalen Übung "Desert Air" teilnehmen.

Keine Reaktion auf Hamas-Angriffe auf Israel

Neben den Kampfflugzeugen sollen 80 Soldaten aus Mecklenburg-Vorpommern zum jordanischen Militärstützpunkt Al-Asrak fliegen. Erklärtes Ziel ist der gemeinsame fliegerische Erfahrungsaustausch in der Region. Die US-Luftwaffe nimmt mit F-15E Kampfflugzeugen aus Lakenheath (Großbritannien) und F-16 aus Aviano (Italien) teil. Die Übung soll bis zum 24. Oktober dauern und ist keine Reaktion auf die seit dem Wochenende laufenden Angriffe der Hamas auf Israel.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 10.10.2023 | 08:30 Uhr