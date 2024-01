Stand: 20.01.2024 16:41 Uhr Demmin: Denkmalnetz MV gegründet

Das Bündnis Denkmalnetz MV will künftig das Engagement ehrenamtlicher Denkmalpfleger bündeln und besser sichtbar machen. Zur Gründung dieses Netzwerkes kamen etwa 100 Menschen aus dem ganzen Land ins Demminer Rathaus. Sie engagieren sich in unterschiedlichsten Fördervereinen oder sind selbst Denkmaleigentümer und kämpfen für den Erhalt von Denkmälern im Land. Die meisten sind Einzelkämpfer. Sie wollen sich jetzt organisieren, um in der Öffentlichkeit und in der Politik stärker wahrgenommen zu werden. Es soll vor allem ein Netzwerk sein, in dem sich ehrenamtliche Denkmalpfleger fortbilden und sich in den verschiedensten Interessengruppen austauschen können.

