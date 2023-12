"Das war Krieg" - Club-Boss entsetzt über Hansa-Fans Stand: 16.12.2023 09:00 Uhr Bei Ausschreitungen rund um das Spiel zwischen dem SC Paderborn und Hansa Rostock (3:0) wurden zahlreiche Menschen verletzt. Polizeiwagen, Catering-Stände, Sanitäranlagen und Einlasskontrollen sollen beschädigt worden sein.

Am Tag nach der 0:3-Niederlage des FC Hansa Rostock, trat das sportliche Geschehen in den Hintergrund: Wie die Polizei und der SC Paderborn 07 in der Nacht auf Samstag mitteilten, hatten Rostocker Anhänger schon während des Spiels am Freitagnachmittag in ihrem Block Pyrotechnik als Protest gegen einen Investorendeal der Deutschen Fußball Liga gezündet. Das hatte einen Polizeieinsatz und eine zweimalige Spielunterbrechung zur Folge. Nach der ersten Unterbrechung versammelten sich den Angaben zufolge rund 150 Gästefans und bewarfen die Einsatzkräfte mit Gegenständen. Insgesamt wurden acht Ordnungsdienst-Mitarbeiter und zwölf Polizeibeamte verletzt, eine Polizistin wurde mit einer Schnittverletzung in einem Krankenhaus behandelt. Zudem sollen zwei Polizeiwagen sowie Catering-Stände, Sanitäranlagen und Einlasskontrollen beschädigt worden sein.

Zerstörungen haben mit Fußball nichts zu tun

Paderborns Geschäftsführer Martin Hornberger sagte zu den Vorfällen: "Ich bin seit 22 Jahren dabei - aber so etwas habe ich noch nie erlebt. Es ist alles zerstört worden, was zu zerstören war. Ich habe Bilder der Überwachungskameras gesehen - das war Krieg. Das hat mit Fußball und Fankultur absolut nichts mehr zu tun." Ersten Schätzungen zu Folge entstand ein Sachschaden von über 100.000 Euro. Kristian Walter, der Sportliche Leiter von Hansa Rostock, distanzierte sich unmittelbar nach den Vorfällen deutlich von den Randalierern: "Wenn hier vereinzelte komplett durchdrehen, dann ist das überhaupt nicht verständlich und wir müssen das aufarbeiten."

