Stand: 21.11.2022 10:30 Uhr Darß: Offshore-Windpark soll höhere Windräder bekommen

Für den geplanten Offshore-Windpark "Gennaker" nördlich vom Darß beginnt ein neues Genehmigungsverfahren. Der Betreiber mit Sitz in Bremen will höhere Anlagen errichten, die 190 Meter statt 175 Meter hoch sein sollen. Für das Vorhaben werden heute die Antragsunterlagen in Zingst, Sagard, Samtens und Stralsund ausgelegt. Einwände gegen das Projekt sind bis zum 20. Dezember beim Staatlichen Amt für Umwelt und Natur Vorpommern möglich. Die Gemeinde Zingst will gegen das Bauprojekt klagen.

