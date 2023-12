Dank Hinweisen: Polizei stellt mehrere betrunkene Autofahrer Stand: 31.12.2023 10:50 Uhr In gleich mehreren Fällen haben Passanten in Mecklenburg-Vorpommern Polizeibeamte auf die Spur alkoholisierter Verkehrsteilnehmer gebracht. Es kam in der Folge auch zu Angriffen auf die Ermittler.

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern hat am späten Sonnabend zwei betrunkene Autofahrer gestoppt. Bei den beiden Fällen in Heringsdorf sowie zwischen Neubrandenburg und Waren lieferten couragierte Zeugen den Beamten die entscheidenden Hinweise auf die Täter.

Zeugen verfolgen verdächtiges Auto 30 Kilometer weit

Zunächst war Zeugen, die im Auto auf der B192 zwischen Neubrandenburg und Waren unterwegs waren, ein Autofahrer wegen seiner auffälligen Fahrweise aufgefallen. Er sei in Schlangenlinien gefahren und habe wiederholt ohne erkennbaren Grund gebremst und wieder stark beschleunigt. Die Zeugen informierten die Polizei und folgten dem Mann - ganze 30 Kilometer weit, bis sie ihn kurz vor Möllenhagen aus den Augen verloren. Kurz darauf trafen jedoch Beamte ein und konnten den Verdächtigen dann im Nachbarort stellen. Ein Atemalkoholtest bei dem 40-jährigen deutschen Fahrzeugführer ergab einen Wert von 2,27 Promille. Während der anschließenden Blutprobenentnahme habe der Mann die Polizisten beleidigt und angegriffen. Dabei wurde lediglich er selbst leicht verletzt. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein und Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Unfallflucht, Widerstand und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung wurden eingeleitet. Er wurde in Gewahrsam genommen.

Passanten stoppen Betrunkenen auf Parkplatz

Etwas später am Abend beobachteten laut Polizei aufmerksame Bürger, wie ein anscheinend alkoholisierter Mann mit seinem Auto von einem Parkplatz in Heringsdorf losfahren wollte. Der 55-jährige Deutsche war den Passanten durch seine unsichere Gangart aufgefallen. Sie konnten den Fahrzeugführer stoppen und ihn an die kurze Zeit später eintreffenden Polizeibeamten übergeben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 2,58 Promille. Im Krankenhaus wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt.

