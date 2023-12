Polizei in MV kontrolliert auf Alkohol und Drogen Stand: 01.12.2023 05:29 Uhr Mit dem Monatswechsel ändert sich auch der Schwerpunkt der themenorientierten Verkehrskontrollen der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN". Im Dezember hat die Polizei das Fahren unter Alkohol und illegalen Drogen im Fokus.

Verkehrsteilnehmer in Mecklenburg-Vorpommern müssen in diesem Monat mit verstärkten Alkohol-und Drogenkontrollen der Polizei rechnen. Diese sind im Dezember Schwerpunkt der themenorientierten Verkehrskontrollen. Im ganzen Land werden Beamte aller Polizeiinspektionen sowohl mobil als aus stationär im Einsatz sein.

Alkohol und Drogen oft unterschätzt

Gerade in der Weihnachtszeit würde die Wirkung von Glühwein, Punsch und Co. oft unterschätzt. Der kritische Wert von 0,3 Promille sei schnell überschritten. Unfälle, die durch berauschte Fahrer verursacht wurden, gehören zu den häufigsten Unfallursachen in MV. Zwischen Januar und Oktober 2022 gab es fast 700 durch Alkohol und Drogen verursachte Unfälle. Im Vergleichszeitraum 2023 sind es nach aktuellem Stand sogar einige mehr.

