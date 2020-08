Stand: 25.08.2020 07:19 Uhr - NDR 1 Radio MV

Crivitz: Demonstration für Erhalt des Krankenhauses

In Crivitz bei Schwerin sorgen sich die Einwohner weiter um die Zukunft ihres Krankenhauses. Nach Angaben der Stadt gingen am Montagabend etwa 250 Menschen auf die Straße. Für den Verkauf an den Landkreis Ludwigslust-Parchim gibt es immer noch keinen unterschriebenen Vertrag. Die unsichere Situation bereitet der Stadt Sorgen, sagte Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm. Es sei zu befürchten, dass Fachpersonal abwandert und das Krankenhaus weiter geschwächt wird. | 25.08.2020 07:17