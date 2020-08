Stand: 10.08.2020 06:05 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona: Vier Rostocker Schüler positiv getestet

Vier Schüler in Rostock sind mit dem Coronavirus infiziert. Sie haben sich vermutlich bei einem Auslandsaufenthalt angesteckt, heißt es vom Gesundheitsamt der Hansestadt.

Insgesamt 67 Menschen in Quarantäne

Die vier Kinder und Jugendlichen, die aus einer Familie stammen, waren nach ihrer Einreise nach Deutschland zunächst negativ getestet worden. Wegen der Infektion eines erwachsenen Familienmitglieds seien dann bei Nachkontrollen die Infektionen nachgewiesen worden. Die Familie ist nun für zwei Wochen in Quarantäne. Diese gilt auch für die Mitschüler der Kinder in der 7. und 9. Klasse an der Rostocker Borwinschule sowie für mehrere Lehrer. Insgesamt seien 67 Menschen betroffen. Am kommenden Donnerstag sollen weitere Tests durchgeführt werden.

Schulen in Ludwigslust und Graal-Müritz geschlossen

Bereits heute sollen in Ludwigslust 55 Lehrer und mehr als 200 Schülerinnen und Schülern des Goethe-Gymnasiums getestet werden. Vergangene Woche war bei einer Lehrerin eine Infektion nachgewiesen worden. Die Schule musste daraufhin schließen. Am Wochenende waren zwei weitere Lehrer positiv getestet worden. Corona-Tests gab es auch in Graal-Müritz, wo die Ostsee-Grundschule wegen einer Infektion eines Schülers schließen musste. Bei 137 getesteten Personen konnte bisher keine weitere Ansteckung mit dem Virus festgestellt werden.

