Stand: 08.06.2020 17:24 Uhr Corona: Schweden-Urlauber aus MV müssen in Quarantäne

Schweden-Urlauber mit Wohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern müssen nach ihrer Rückkehr zu Hause zwei Wochen in Quarantäne. Das hat das Landesgesundheitsministerium auf Anfrage von NDR 1 Radio MV bestätigt. Hintergrund dieser neuen Regelung ist, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Schweden am Wochenende über den als kritisch geltenden Wert von mehr als 50 pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gestiegen war.

Ausnahmen für Berufsgruppen wie Kraftfahrer

Mecklenburg-Vorpommern hatte in seiner Corona-Verordnung bereits eine Empfehlung des Robert Koch-Instituts übernommen, wonach Rückkehrer aus Ländern mit so hohen Werten zwei Wochen in häusliche Quarantäne müssen und vom Gesundheitsamt überwacht werden. Ausnahmen gelten lediglich für bestimmte Berufsgruppen wie etwa Kraftfahrer. Die Pflicht zur häuslichen Quarantäne nach der Rückkehr bleibt bestehen, bis die Zahl der Neuinfektionen in Schweden wieder unter die kritische Marke sinkt.

Schweden beruft sich auf statistischen Effekt

Schweden seinerseits hatte erklärt, die aktuell hohe Zahl von Neuinfektionen hänge mit einer Nachmeldung von 1.200 Infektionen zusammen - sei also kein Anzeichen für ein zunehmendes Infektionsgeschehen, sondern ein rein statistischer Effekt. Man gehe davon aus, dass die Werte schon in wenigen Tagen wieder unter die kritische Marke fallen.

