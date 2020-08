Stand: 23.08.2020 11:05 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona: Schüler aus Franzburg positiv getestet

An der Martha-Müller-Grählert-Schule in Franzburg (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist ein Corona-Fall aufgetreten. Ein Schüler war positiv auf Covid19 getestet worden. Zunächst wurden die Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt. Wie sich der Schüler angesteckt hat, ist noch nicht bekannt. Seine Eltern haben gegenüber dem Gesundheitsamt des Kreises Vorpommern-Rügen angegeben, dass sie weder in Risikogebieten, noch auf Veranstaltungen gewesen sind.

Symptome: Fieber und Halsschmerzen

Der 12-Jährige hatte nach Kreisangaben am Mittwoch über Fieber, Husten, Schnupfen und Halsschmerzen geklagt. Bei einem Hausbesuch hat ein Arzt am Donnerstag einen Abstrich genommen - auch beim älteren Bruder, der über die gleichen Symptome geklagt hat. Der jüngere Bruder wurde positiv getestet, der ältere bislang nicht. Klar ist aber, der Junge hatte Kontakt mit 40 Kindern und 13 Lehrern, sagt Kreissprecher Olaf Manzke. "Wir sind optimistisch, das wir alle Kontaktwege ermitteln konnten und auch noch ermitteln", so Manzke weiter.

Mobiles Abstrichteam soll Kontaktpersonen testen

Der erkrankten Junge sowie die Kinder und Lehrer, die mit ihm Kontakt hatten, sind seit Sonnabend zu Hause in Quarantäne. Sie werden nach und nach von einem mobilen Abstrichteam der Bundeswehr auf das Corona-Virus getestet. Der Kreis bemüht sich zudem, ein weiteres Team von einem Sozialverband zu mobilisieren, dass bei den Tests unterstützt.

Quarantäne zieht Lehrermangel nach sich

Ab Montag sollen die siebten bis neunten Klassen zunächst im Home-Office arbeiten, wie die Schulleitung auf der Internetseite der Schule mitteilt. Durch die 13 Lehrer, die nun nicht weiter arbeiten können, herrsche an der betroffenen Schule Lehrermangel, sagt Kreissprecher Olaf Manzke. Schülerinnen und Schüler der Grundschule und die der fünften, sechsten und zehnten Klassen werden weiterhin unterrichtet.

