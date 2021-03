Corona-Gipfel beschließt Verlängerung des Lockdowns - jetzt live Stand: 03.03.2021 23:14 Uhr Der Corona-Gipfel von Bund und Ländern hat am späten Mittwochabend die weitgehende Verlängerung des Lockdowns bis zum 28. März beschlossen. Einen kleinen Lichtblick gibt es unter anderem für den Einzelhandel, für Zoos und die Außengastronomie.

Die Regierungsspitzen der Bundesländer und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) haben sich auf eine weitgehende Verlängerung des Lockdowns bis zum 28. März geeinigt. Allerdings soll es vorher unter bestimmten Voraussetzungen nach Inzidenzwerten abgestufte kleine Lockerungen in einigen Bereichen geben – etwa für den Einzelhandel, die Außengastronomie, Theater und Tierparks. Liegt die Inzidenz unter 50 wird mehr möglich sein als bisher.

Hausärzte sollen impfen

Geeinigt haben sich die Politiker auch darauf, dass Hausärzte in die Corona-Impfungen eingebunden werden sollen. Im April sollen alle 60.000 Arztpraxen bundesweit ins Impfprogramm einbezogen werden.



Schwesig gegen umfassende Lockerungen

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte vor den Beratungen vor umfassenden Lockerungen des Lockdowns gewarnt.Die Corona-Zahlen seien zwar stabil, aber immer noch zu hoch. Zudem dürfe die Corona-Strategie nicht mehr allein am Inzidenzwert ausgerichtet werden. Berücksichtigt werden müsse zum Beispiel auch, wie viele schwere Krankheitsverläufe es bei den Älteren gebe und wie stark das Gesundheitssystem ausgelastet sei. Schwesig hatte außerdem vom Bund gefordert, kostenlose Schnelltests für wichtige Bereiche des öffentlichen Lebens bereitzustellen. Je mehr getestet werde, desto früher könnte es schrittweise zu Lockerungen der Corona-Einschränkungen kommen.

Wirtschaft in MV für konkreten Öffnungsplan

Die drei Industrie- und Handelskammern in Mecklenburg-Vorpommern forderten vor dem Bund-Länder-Gipfel eine klare Öffnungsperspektive für die Wirtschaft. Der Präsident der Schweriner IHK, Matthias Belke, sagte, zu viele Unternehmen seien mittlerweile an der Existenzgrenze angekommen, deshalb sei ein Strategiewechsel nötig. Der Landestourismusverband Mecklenburg-Vorpommern sprach sich sogar für einen Sonderweg zusammen mit Schleswig-Holstein aus, falls die Interessen des Tourismus nicht ausreichend beachtet werden. Es sei davon auszugehen, dass sich dann Proteste organisieren werden, so Verbandschef Tobias Woitendorf.

DGB unterstützt Schwesig

Ingo Schlüter, stellvertretender Vorsitzender des DGB Nord, hatte vor dem Gipfel vor zu großen Öffnungsschritten gewarnt. "Gerade in der jetzigen Lage können und dürfen sich die Verantwortlichen in der Wirtschaft keine Corona-Müdigkeit leisten", so Schlüter. Die Landtagsopposition forderte unterdessen konkrete Öffnungsszenarien. Erforderlich seien verbindliche Termine für die Kultur, Wirtschaft und andere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, sagte die Fraktionsvorsitzende der Linken, Simone Oldenburg. "Wir erwarten weitreichende Lockerungen und vor allem eine Normalisierung des Schulbetriebs. Kinder und Jugendliche leiden besonders stark unter den Kontaktbeschränkungen", sagte der AfD-Fraktionsvorsitzende Nikolaus Kramer.

