Corona: Gezieltere Hinweise für Abschlussprüfungen

Schüler und Lehrer der Abschlussklassen in Mecklenburg-Vorpommern bekommen für dieses Schuljahr gezieltere Hinweise auf die Prüfungsaufgaben für das Abitur und die Mittlere Reife. Darauf haben sich Fachleute des Bildungsministeriums am Dienstagabend mit Lehrer-, Eltern- und Schülervertretern verständigt. Die sogenannten Vorab-Hinweise werden sowohl für die Abitur-Aufgaben als auch für die Prüfungen zur Mittleren Reife angepasst und verfeinert.

Der gesamte Stoff kann nicht mehr nachgeholt werden

Grund ist der Corona-bedingte Unterrichtsausfall in der Zeit der Schulschließungen im vergangenen Schuljahr. Nach Ansicht von Lehrerverbänden sowie von Eltern- und Schülervertretern kann der Schulstoff damit nicht mehr in allen Fächern nachgeholt und ausführlich behandelt werden. Lehrer müssten Schwerpunkte setzen und sich im Unterricht auf Themengebiete konzentrieren, die tatsächlich geprüft werden, so der Landeschef des Philologenverbandes, Jörg Seifert.

Schulen werden informiert

Auch der Sprecher des Landesschülerrates, Anton Fischer, begrüßt die Entscheidung des Bildungsministeriums. "Wir bekommen mehr Zeit, um uns auf die Prüfungsthemen vorzubereiten." Die geänderten Prüfungshinweise sollen den Schulen kurzfristig mitgeteilt werden.

