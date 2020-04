Stand: 09.04.2020 16:37 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona: Gericht kippt Oster-Reisebeschränkungen in MV

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Im Streit um die Reisebeschränkungen für Einheimische zu Ostern hat die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern eine juristische Niederlage kassiert. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Greifswald hat nach Informationen von NDR 1 Radio MV im Eilverfahren die Regeln kassiert. Damit gibt es zu Ostern für Einheimische keine Reiseverbote.

Regierung wollte Einheimischen Reisen an Küste, Inseln und Seenplatte verbieten

Der Beschluss kommt überraschend: Die Richter streichen den Paragraph 4a aus der Verordnung. In ihm waren die Reisebeschränkungen für Einheimische zu Ostern geregelt. Die Landesregierung wollte den Bürgern untersagen, auf die Ostseeinseln, an die Küste oder in die Region Mecklenburgische Seenplatte zu reisen. Erst am Mittwoch hatte sie ihre Verordnung noch einmal genauer gefasst, um eine drohende juristische Niederlage abzuwenden. Grund für die Regelung sei, Kontakte in Zeiten der Corona-Krise zu minimieren.

Begründung liegt noch nicht vor

Die hektische Änderung des Erlasses hat nichts genutzt. Mit dem Beschluss des OVG setzten sich mehrere Kläger durch - unter ihnen der Greifswalder Anwalt Jost von Glasenapp. Er meinte im Vorfeld, die Reise-Einschränkung sei völlig "sinnbefreit". Ihm habe noch niemand erklären können, so von Glasenapp, warum "das Infektionsrisiko höher sei, wenn Menschen aus der dichtgedrängten Stadt an die weitläufige Küste fahren". Es gebe keinen Anhaltspunkt, dass am Strand oder anderen Orten im Freien das Kontaktverbot nicht eingehalten werden könne - zumal Cafés und Gaststätten ohnehin geschlossen seien. Offenbar hat sich das Gericht der Sichtweise angeschlossen, eine Begründung liegt noch nicht vor.

