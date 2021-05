Corona-Fälle in Schweriner Arztpraxis: Testergebnisse erwartet Stand: 03.05.2021 12:35 Uhr Nach der möglichen Massen-Infektion mit dem Coronavirus in einer Schweriner Arztpraxis werden die ersten Testergebnisse erwartet. Mehr als die Hälfte der Betroffenen wurde schon getestet.

In Schwerin werden heute die ersten Corona-Testergebnisse von mehr als 200 Patienten einer chirurgischen Praxis erwartet. Sie hatten dort möglicherweise direkten Kontakt mit infizierten Mitarbeitern.

Stadt schaltet Polizei ein

Die Unterlagen der Praxis, wer sich infiziert haben könnte, sind inzwischen beim Gesundheitsamt. Es handelt sich um 237 Patienten und eventuell auch um deren Begleitpersonen. 175 kommen direkt aus Schwerin. Laut Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) beschäftigt das Corona-Infektionsgeschehen um diese chirurgische Arztpraxis nun auch die Polizei. Die Stadt sei in Kontakt mit der Kripo. Ob die Staatsanwaltschaft aktiv wird, werde heute entschieden, so der Oberbürgermeister.

150 Patienten schon getestet

Alle Patienten, die vom 21. bis zum 28. April länger als zehn Minuten in der Praxis waren, müssen für zwei Wochen in Quarantäne. Sie müssen sich außerdem in den Helios-Kliniken in Schwerin testen lassen. Laut Stadt haben das am Wochenende bereits 150 der 237 Patienten getan. Die Ergebnisse sollen heute gegen Mittag vorliegen.

Praxisbetrieb trotz Infektionen in der Belegschaft

In der Praxis im Ärztehaus in der Weststadt sollen Patienten behandelt worden sein, obwohl Mitarbeiter der Praxis sowie der Arzt selbst bereits Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufgewiesen haben sollen. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass das Mundschutz-Tragen innerhalb der Praxis vernachlässigt wurde.

Praxisinhaber im fraglichen Zeitraum in Quarantäne

Am Montagmittag äußerte sich der Praxisbetreiber über einen Anwalt und ließ mitteilen, dass er seit dem 20. April nicht in der Praxis gewesen sei. An diesem Tag habe er eine Quarantäne-Anordnung bekommen. In dem fraglichen Zeitraum vom 21. bis zum 28. April habe ihn ein Arzt in der Praxis vertreten. Zu Äußerungen der Stadt, er habe die Daten der möglicherweise betroffenen Patienten nicht herausgegeben, ließ der Praxisbetreiber mitteilen, dass wegen der Quarantäne-Anordnung gegen ihn und eine Praxismitarbeiterin dies zwischenzeitlich nicht möglich gewesen sei.

