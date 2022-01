Landtag: Regierungserklärung und Corona-Bonus für Beamte Stand: 26.01.2022 05:21 Uhr Die Corona-Lage ist erneut das bestimmende Thema zum Auftakt der Landtagswoche. Ministerpräsidentin Schwesig erläutert in einer Regierungserklärung den neuen Kurs in der Corona-Pandemie.

Der Landtag soll in seiner heutigen Sitzung einen Corona-Bonus für die Beamten des Landes in Höhe von 1.300 Euro auf den Weg bringen. Die Landesregierung will die steuerfreie Sonderzahlung, die für die Tarifangestellten der Länder ausgehandelt worden war, auf die Beamten übertragen.

Corona-Bonus für Beamte kostet rund 25 Millionen Euro

Auszubildende und Praktikanten sollen 650 Euro bekommen. Das geht aus dem Gesetzentwurf hervor, der den Abgeordneten in erster Lesung vorliegt. Große Beamtengruppen finden sich etwa in der Landespolizei und bei den Lehrern. Auch die rund 2.000 Beamten der Kommunen sollen in den Genuss des Bonus kommen. Die Kosten werden auf 24,8 Millionen Euro geschätzt.

Corona-Lockerungen reichen der Opposition nicht

Außerdem will Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in der Landtagssitzung eine Regierungserklärung zu ihrer Corona-Politik abgeben. Am Dienstag hatte das Kabinett Lockerungen für die Kulturbranche beschlossen sowie Testpflichten für Geimpfte und Genesene gestrichen. Den Corona-Kurs der Landesregierung kritisiert die Opposition dennoch als zu streng. Die CDU will im Sport Zuschauer bei Profi-Spielen wieder zulassen und verweist auf Lockerungen in Bayern. Die FDP fordert ein Ende der 2G-Regel für den Einzelhandel, zuletzt hatte diese Regel auch ein Gericht in Baden-Württemberg gekippt. Die AfD im Landtag kritisierte, dass 2G im Einzelhandel in Mecklenburg-Vorpommern schon tausende Arbeitsplätze gekostet habe.

