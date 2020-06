Stand: 22.06.2020 15:49 Uhr - NDR 1 Radio MV

CDU: Sack lässt Spitzenkandidatur in MV offen

Der neue Kandidat für den CDU-Landesvorsitz, Michael Sack, hat sich am Mittag in Schwerin vorgestellt. Dabei ließ Sack zunächst offen, ob er bei der Landtagswahl 2021 Spitzenkandidat der CDU werden will. Diese Frage stelle sich nicht, sagte der 46-Jährige. Sack machte aber auch klar, dass der Landesvorsitzende das erste Zugriffsrecht auf die Spitzenkandidatur habe, es müsste dazu aber noch viele Gespräche geführt werden, unter anderem mit der Landtagsfraktion am kommenden Donnerstag. Sack selbst bezeichnete die Nominierung als eine Ehre.

Sack äußert sich nicht zum Fall Amthor

Er wolle im Land und in der CDU Vieles bewegen, sie sei die Kommunalpartei, so der 46-Jährige weiter. Wichtige Themen seien Daseinsvorsorge, die Finanzausstattung der Kommunen sowie die Frage der Kitas. Die Kandidatur sei ihm überraschend kurz vor der entscheidenden Vorstandssitzung in Güstrow am vergangenen Freitag angeboten worden, so Sack. Zum Fall Philipp Amthor und den Lobbyismus-Vorwürfen wollte sich Sack nicht äußern. Das sei nun eine Angelegenheit der Bundestagsverwaltung und für ein Urteil sei es noch zu früh.

Rehberg: Sack war immer eine Option

Der kommissarische Landesparteichef Eckhardt Rehberg sagte, Sack sei immer eine Option gewesen. Er sei schon zu Beginn des Jahres als möglicher Nachfolger von Vincent Kokert im Gespräch gewesen, der Ende Januar mit seinem überraschenden Rücktritt die Führungskrise in der Nordost-CDU ausgelöst hatte. "Es kann nicht schaden, wenn jemand an die Parteispitze tritt, der die Probleme der Menschen aus seiner alltäglichen Arbeit kennt und mit Pragmatismus versucht, sie zu lösen", so Rehberg.

Vize-Vorsitzende Liedtke tritt zurück

Unterdessen gehen die Personalrochaden im Landesverband weiter: Die bisherige CDU-Vize-Vorsitzende, Martina Liedtke, ist überraschend von ihrem Amt zurückgetreten - offenbar aus Enttäuschung über die jüngste Entwicklung. Entscheidungen im Landesvorstand würden weder vernünftig diskutiert noch im gemeinsamen Diskurs getroffen, sagte sie NDR 1 Radio MV.

Sack: Erst Bürgermeister, dann Landrat

Sack war viele Jahre lang Bürgermeister der vorpommerschen Kleinstadt Loitz und übernahm 2018 das Amt des Landrats in Vorpommern Vorpommern-Greifswald. Seine überraschende Nominierung für den CDU-Landesvorsitz in der Vorstandssitzung am Freitagabend geht offenbar auf eine kurzfristige Initiative Rehbergs zurück. Sack ist bislang der einzige Bewerber. Noch vor Bekanntwerden der Lobbyismus-Vorwürfe gegen Amthor hatte Justizministerin Katy Hoffmeister ihre Kandidatur zurückgezogen.

Bundestagsverwaltung prüft Vorwürfe gegen Amthor

Die neue CDU-Spitze soll voraussichtlich im August gewählt werden. Unterdessen prüft die Bundestagsverwaltung die Vorwürfe gegen Amthor. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sagte am Sonntagabend, er könne bislang keinen Regelverstoß des Jungpolitikers erkennen. Der 27-Jährige steht wegen seiner Nebentätigkeit und Lobbyarbeit für ein US-amerikanisches IT-Unternehmen seit Tagen massiv in der Kritik.

