Bus und Straßenbahn: Vielerorts in MV werden die Tickets teurer Stand: 01.04.2023 08:00 Uhr Bus oder Straßenbahn zu fahren, ist ab sofort in vielen Regionen in Mecklenburg-Vorpommern teurer. Die Nahverkehrsbetriebe geben vor allem die gestiegenen Energiekosten als Grund dafür an, dass die Fahrpreise steigen.

Am höchsten fällt die Erhöhung in der Region Rostock aus, dort werden Einzeltickets in der Stadt 20 Cent teurer, Monatskarten kosten fünf Euro mehr. In den einzelnen Tarifzonen kann der Preisanstieg auch höher ausfallen. Im Kreis Mecklenburgische Seenplatte wird der Grundpreis um 10 Cent erhöht. Auch dort gilt: Je weiter jemand fährt, um so deutlicher steigt der Preis.

Stabile Preise in Greifswald und Ludwigslust-Parchim

Es gibt aber auch Regionen im Land, in denen die Fahrpreise bleiben wie bisher - so beispielsweise in Greifswald und Umgebung und auch beim Verkehrsverbund Ludwigslust-Parchim. In Schwerin werden Preiserhöhungen momentan noch diskutiert, aber nicht umgesetzt. Dort müssen Fahrgäste möglicherweise ab Juli tiefer in die Tasche greifen. In allen Regionen gibt es zahlreiche Ausnahmen: Schülerinnen und Schüler, Azubis, Studierende und Senioren haben eigene Tarife.

