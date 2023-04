Bundeswehr-Kolonnen vier Nächte auf Vorpommerns Straßen Stand: 19.04.2023 17:47 Uhr Ein Logistik-Bataillon aus Brandenburg ist auf Straßen in Vorpommern unterwegs. Bundeswehr empfiehlt: nicht überholen.

Die Bundeswehr übt ab Donnerstagnacht das Fahren in Kolonne auf Straßen in Mecklenburg-Vorpommern. Dabei handelt es sich um ein Training des Logistik-Bataillons 172 aus Beelitz in Brandenburg.

Von Brandenburg aus steuern die Fahrzeug-Kolonnen den Truppenübungsplatz Jägerbrück bei Torgelow an. Konkret sind die Bundeswehrfahrzeuge in den kommenden drei Nächten auf der A20, den Bundesstraßen 109 und 104 sowie der Landesstraße zwischen Pasewalk und Torgelow unterwegs. Nach Informationen der Bundeswehr handelt es sich um etwa 20 Fahrzeuge, die Material per Lkw transportieren. Schwerlasttransporter mit Schützenpanzer als Ladung sind auch dabei.

Bundeswehr empfiehlt: Autofahrer sollen nicht überholen

Die Soldaten üben unter anderem das Abstandhalten oder was zu tun ist, wenn ein Fahrzeug aus der Kolonne plötzlich liegen bleibt. Verkehrsteilnehmer, die auf so einen Transport stoßen, werden gebeten, ihn aus Sicherheitsgründen nicht zu überholen.

