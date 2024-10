FC Hansa Rostock: Nachwuchsspiel endet mit rassistischer Geste Stand: 25.10.2024 17:47 Uhr Am vergangenen Sonnabend kam es bei einem A-Junioren-Bundesligaspiel zwischen dem FC St. Pauli und dem FC Hansa Rostock zu einem rassistischen Zwischenfall. Ein Rostocker Spieler soll einen Schwarzen St. Pauli Ersatzspieler rassistisch beleidigt haben.

Der F.C. Hansa Rostock hat gegenüber NDR 1 Radio MV bestätigt, dass ein Rostocker Spieler rassistische Gesten gezeigt hat. Hansas U-19 hatte in der 88. Spielminute das 3:2 Siegtor per Strafstoß erzielt, als der Spieler beim Torjubel in Richtung eines Schwarzen St. Pauli Ersatzspielers eine rassistische Geste gezeigt hat. Den Angaben zufolge sollen auch entsprechende Geräusche zu hören gewesen sein.

Hansa-Spieler entschuldigt sich für rassistische Geste

Laut Hansa Rostock bedauert der Spieler sein Verhalten und hat sich mittlerweile dafür entschuldigt. Hansa sei mit dem FC St. Pauli im Austausch - über angemessene Maßnahmen werde intern noch beraten. Medienberichten zufolge soll der FC St. Pauli den Vorfall auch beim DFB angezeigt haben. Hansa betonte in einem Statement, dass sich der Verein von "rassistischen Äußerungen bzw. Gesten ausdrücklich distanziert."

