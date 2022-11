Bundespolizei: Wieder Anstieg bei illegalen Einreisen nach MV Stand: 10.11.2022 15:23 Uhr Die Bundespolizei registriert wieder mehr unerlaubte Einreisen nach Mecklenburg-Vorpommern. Die meisten Menschen kommen demnach aus dem Irak, Iran und Afghanistan.

Eine steigende Tendenz sei erkennbar, teilte ein Sprecher der Bundespolizei in Bad Bramstedt mit. Die meisten illegal eingereisten Menschen kämen über Belarus und Polen in den Nordosten. In Einzelfällen sei dies auch über die sogenannte Balkanroute der Fall.

Brandenburg und Sachsen stärker betroffen

Deutlich mehr illegale Einreisen als in Mecklenburg-Vorpommern werden in Brandenburg und vor allem in Sachsen registriert. Insgesamt hat die Bundespolizei in diesem September weit über 12.500 Menschen bei der unerlaubten Einreise nach Deutschland gezählt. Im September des Vorjahres waren es nur halb so viele.

