Bützow: Bürgerentscheid zur Flüchtlingsunterkunft beschlossen Stand: 12.09.2023 06:24 Uhr Die Stadtvertretung Bützow hat am Montagabend mehrheitlich einen Bürgerentscheid zur möglichen Unterbringung von Geflüchteten beschlossen. Die kontroverse und teils emotional geführte Debatte wurde nach draußen auf den Markt übertragen, wo mehr als 200 Bürger vor dem Rathaus zusammengekommen waren.

Auch im Saal verfolgten 50 Einwohner die Stadtvertretersitzung. Zu Beginn der Debatte hatten Bürgermeister Christian Grüschow (parteilos), die Sozialdezernentin des Landkreises Rostock Anja Kerl (SPD) und ein Vertreter der versammelten Bürger ihre Standpunkte dargelegt. Beifall von draußen und im Saal gab es vor allem bei Redebeiträgen, die eine neue Flüchtlingsunterkunft ablehnten.

Bürger sollen im November abstimmen

Die Stadt wollte als Kompromiss einen eigenen Standort für eine Unterkunft für maximal 120 Menschen vorschlagen. Denn die vom Landkreis bislang favorisierte Variante auf einem Grundstück in der Nähe dreier Schulen, stößt auf Ablehnung in Bützow. Nun sollen die Bützower Wähler am 12. November entscheiden, ob die Stadt eine eigene Unterkunft an anderer Stelle baut und an den Landkreis für einen befristete Zeitraum vermietet.

