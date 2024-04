"Bürger für Binz" machen Wahlwerbung in zwei Kitas auf Rügen Stand: 06.04.2024 11:30 Uhr Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und ihre Partei ernteten erst kürzlich massive Kritik, weil sie Süßigkeiten in 700 Beuteln mit SPD-Logo an Kinder in Schweriner Kitas verteilen ließen. Nun gibt es einen ähnlichen Fall auf Rügen.

Wenige Wochen vor der Kommunalwahl haben in Binz Mitglieder der Wählerinitiative "Bürger für Binz" in zwei Kitas Wahlgeschenke verteilt. Die Kinder bekamen am Gründonnerstag Rucksäcke mit dem Logo der Gruppierung, darin waren unter anderem Kugelschreiber, Luftballons und Schokolade. Die "Bürger für Binz" bilden mit fünf Sitzen die größte Gruppe in der Gemeindevertretung und hat somit einen gewissen Einfluss auf das politische Geschehen in Binz.

Bürgermeister bittet um Neutralität

Eltern haben sich über die Aktion in den beiden Kitas beschwert. Die Beschwerden erreichten die Verwaltung Anfang der Woche, so der parteilose Bürgermeister von Binz, Karsten Schneider. Er habe deshalb sofort gehandelt und die beiden Träger der Kitas angeschrieben. Er habe darum gebeten, Neutralität zu wahren und für niemanden in den öffentlichen Einrichtungen Wahlwerbung zu ermöglichen.

Massive Kritik für Ostergruß von Schwesig

Ebenfalls zu Ostern und mit der Kommunalwahl vor Augen hat SPD-Landesvorsitzende und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig Schoko-Osterhasen mit SPD-Logo in Kitas in ihrem Schweriner Wahlkreis verteilen lassen. Die Aktion wurde von Parteien und Verbänden verurteilt.

