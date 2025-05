Merz im zweiten Wahlgang gewählt: Reaktionen aus MV Stand: 06.05.2025 15:10 Uhr CDU-Chef Friedrich Merz hätte 316 Stimmen gebraucht, doch beim ersten Wahlgang fehlten ihm sechs Stimmen zur Kanzlerschaft. Politik, Wirtschaft und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern sind angesichts dieser Hängepartie ernüchtert und besorgt.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zeigte sich nach der Abstimmung sichtlich betroffen. Sie hatte für die Koalition mit der Union geworben und sich noch am Morgen für Friedrich Merz als Kanzler stark gemacht. Sie sei sehr enttäuscht. An Spekulationen, warum Merz die Mehrheit mit sechs Stimmen verpasst habe, könne sie sich nicht beteiligen. Sie vertraue allen in der SPD-Fraktion, betonte sie. Es gehe darum mit einer stabilen Regierung die Probleme der Menschen in Deutschland zu lösen. Als Ministerpräsidentin eines ostdeutschen Bundeslands wisse sie, wie schwer es gerade vor Ort sei. In den letzten Tagen sei intensiv dafür gearbeitet worden, eine gute, stabile Regierung bilden zu können und den Menschen Antworten geben zu können.

Amthor: Stehen geschlossen hinter Merz

Das Scheitern eines designierten Kanzlers im ersten Wahlgang ist in der Geschichte der Bundesrepublik bisher einmalig. Der Greifswalder CDU-Bundestagsbgeordnete Philipp Amthor sagte, die Unionsfraktion stehe dennoch geschlossen hinter Merz. Der Politikwechsel dulde keinen Aufschub, es sei keine Zeit für Taktiererei und politische Spielchen. Deutschland brauche Stabilität.

Arbeitgeberverband: "Es steht zu viel auf dem Spiel"

Mit Kopfschütteln reagierte auch die Wirtschaft im Land auf die Entwicklung in Berlin. Die Abgeordneten von Union und SPD, die nicht für Merz gestimmt hätten, müssten sich jetzt die Frage stellen lassen, ob ihnen klar ist, dass sie sich dem deutschen Volk verpflichtet haben, so Sven Müller, Vize-Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes VUMV. Es stehe zu viel auf dem Spiel. Alle Abgeordnete müssten sich endlich zusammenreißen, so der eindringliche Appell.

