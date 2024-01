Stand: 04.01.2024 10:00 Uhr Bresegard: Anzeige gegen Betreiber nach Feuer in Schweinestall

Nach dem Brand in einem Schweinestall in Bresegard bei Eldena (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat die Tierschutzorganisation Peta Anzeige gegen den Betreiber der Stallanlage erstattet. Wie die Staatsanwaltschaft Schwerin bestätigt, geht es in der Anzeige um fahrlässige Brandstiftung und den Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Peta wirft dem Betreiber unzureichende Brandschutzmaßnahmen vor. Bei dem Feuer verendeten am Montag mehrere hundert Ferkel. Unabhängig von der Anzeige hat die Staatsanwaltschaft einen Brandgutachter beauftragt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 04.01.2024 | 09:30 Uhr