Brand in Schweinestall: Rund 500 Ferkel gerettet

Stand: 02.01.2024 15:06 Uhr

In Bresegard bei Eldena ist am Vormittag ein Schweinestall in Brand geraten. Bei Ausbruch des Feuers sollen sich etwa 900 Tiere in der Anlage befunden haben. Nicht alle konnten rechtzeitig befreit werden.