Breiter Deich soll Darß bei Sturmflut schützen Stand: 03.02.2022 15:45 Uhr Auf dem Darß wird nordöstlich von Ahrenshoop auf knapp zwei Kilometer Länge der Seedeich verstärkt. Hintergrund ist ein neues Küstenschutzkonzept des Umweltministeriums.

Auf dem Westdarß haben Bauarbeiter damit begonnen, die Verstärkung des Seedeichs nordöstlich von Ahrenshoop vorzubereiten. Bis zum Nationalpark "Vorpommersche Boddenlandschaft" werden zunächst die Bäume zwischen der Küstenschutzdüne und dem Deich gefällt. Danach wird die seeseitige Böschung des Deichs verbreitert und insgesamt neu abgedichtet, erläuterte Umweltminister Till Backhaus (SPD). Dadurch steigt die Böschung nicht mehr so steil an. Am Ende aber ist die sogenannte Aufstandsfläche des Deiches etwa fünf Meter länger.

Kosten in Höhe von 3,9 Millionen Euro

Bislang bremste zunächst die Düne die Wellen bei einer schweren Sturmflut ab. Dadurch wurde ein Teil der Düne regelmäßig abgetragen "Der Deich übernahm nur in den letzten Stunden der Sturmflut die Schutzfunktion", so Backhaus. Der weggespülte Sand musste künstlich wieder aufgespült werden. Da Aufspülungen mit den Zielen des Nationalparks schwer vereinbar seien, wird die Düne in den nächsten Jahren schmaler werden. Deshalb muss der Deich verstärkt werden. Die Bauarbeiten kosten 3,9 Millionen Euro und werden voraussichtlich bis Juli dauern. Während der Bauarbeiten wird der Fahrradweg auf dem Deich gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

