Als Neonazi bekannter Kandidat von Kommunalwahl ausgeschlossen Stand: 03.05.2024 09:49 Uhr Im Kreis Vorpommern-Greifswald darf ein Bürgermeisterkandidat nicht zur Kommunalwahl antreten. Das hat der Kreiswahlausschuss entschieden.

Als Einzelkandidat wollte ein als Neonazi bekannter Mann in Klein Bünzow bei Anklam zur Bürgermeisterwahl antreten. Der Gemeindewahlausschuss stimmte dem zunächst auch zu. Wegen seiner Verbindungen in die rechtsextremistische Szene legte die Gemeindewahlleiterin jedoch Beschwerde ein.

Weitere Informationen MV wählt: Europawahl und Kommunalwahlen 2024 Am 9. Juni wird gewählt. Hier gibt es Erklärungen, Wissenswertes und alle Nachrichten rund um die Wahlen. mehr

Kreiswahlausschuss zweifelt an Verfassungstreue

Nun hat sich der Kreiswahlausschuss mit der Kandidatur beschäftigt, weil der Mann in der Region seit vielen Jahren als Neonazi bekannt sei. In seiner Immobilie in Salchow gebe es regelmäßig Rechts-Rock-Konzerte. Außerdem unterhalte er eine Internetseite, auf denen sich Handwerker präsentieren, die ebenfalls der rechtsextremen Szene zuzurechnen seien, hieß es. Der Mann versuchte den Angaben zufolge während der Sitzung das Gremium davon zu überzeugen, zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu stehen. Die Mitglieder des Kreiswahlausschusses zweifeln jedoch an seiner Verfassungstreue und lehnten die Zulassung zur Bürgermeisterwahl ab.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 02.05.2024 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald