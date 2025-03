Brand auf der Peenebrücke: Kleintransporter in Flammen Stand: 20.03.2025 08:51 Uhr Ein brennender Kleintransporter hat am Vormittag für Verkehrsbehinderungen auf der Peenebrücke in Wolgast gesorgt. Die Löscharbeiten sind inzwischen abgeschlossen, die Brücke ist teilweise wieder freigegeben.

Auf der Peenebrücke in Wolgast hat am Vormittag ein Transporter Feuer gefangen. Ursache war nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt. Der Fahrer und sein Beifahrer konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Während der Löscharbeiten war die Brücke zunächst voll gesperrt, später wurde der Verkehr einseitig freigegeben.

Polizei regelt den Verkehr

Autofahrer mussten vorübergehend auf die Zecheriner Brücke ausweichen. Die Polizei regelt aktuell den Verkehr. Sobald das ausgebrannte Fahrzeug geborgen ist, soll die Straße wieder vollständig befahrbar sein.

