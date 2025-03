Stand: 20.03.2025 07:15 Uhr 150.000 Euro Schaden: Feuer zerstört Einfamilienhaus in Pulow

In Pulow in der Nähe von Lassan (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat die Feuerwehr am Mittwochabend den Brand in einem Einfamilienhaus gelöscht. Nach Angaben der Polizei war das Feuer gegen 21 Uhr in einem Zimmer im Obergeschoß ausgebrochen. Der 44-jährige Hausbesitzer hatte versucht, die Flammen selbstständig zu löschen. Das gelang ihm nicht und die Flammen griffen auf das gesamte Haus über. Der Mann konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen. An den Löscharbeiten waren knapp 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Lassan, Zemitz, Hohendorf, Murchin und Anklam beteiligt. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft soll ein Gutachter am Donnerstagvormittag die Brandursache ermitteln.

