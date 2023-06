Branchentreffen Gesundheit in Rostock: Neue Chancen durch KI? Stand: 07.06.2023 05:05 Uhr Zum Bundestreffen der Gesundheitswirtschaft in Rostock ist auch Bundesgesundheitsminster Lauterbach angereist. Die Themen: Die geplante Krankenhausreform, der Fachkräftemangel und der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Medizinbranche.

Es geht um die großen Herausforderungen der Gesundheitswirtschaft. Mehr als 700 Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft treffen sich für zwei Tage in Rostock. Es geht unter anderem um innovative Medizintechnik, um den Einsatz von künstlicher Intelligenz und um den Personalmangel in der Gesundheitsbranche.

Der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft MV, Uwe Borchmann sagte, durch den Einsatz von modernen Technologien wie der KI könnten Ärzte und Ärztinnen sowie das Pflegepersonal entlastet werden. Als Beispiel nannte er die Auswertung von Bildmaterial in der Radiologie. Außerdem forderte Borchmann den Abbau von Bürokratie. So bliebe dann wieder mehr Zeit für die eigentliche Arbeit, nämlich die am Patienten.

Lauterbach erläutert geplante Krankenhausreform

Bundesgesundheitsmininister Lauterbach hat auf der Konferenz die geplante Krankenhausreform verteidigt. Sie sei absolut notwendig, weil die Qualität in den Kliniken in Deutschland wegen struktureller Probleme unbefriedigend sei. So könnten bei besserer Behandlung 10.000 Krebstote pro Jahr vermieden werden, so Lauterbach.

