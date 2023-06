Gesundheitsminister bei Branchentreffen in Rostock Stand: 08.06.2023 06:00 Uhr Zum Bundestreffen der Gesundheitswirtschaft in Rostock war Bundesgesundheitsminster Lauterbach zu Gast. Thema war die geplante Krankenhausreform, zu der der Minster auch mit Klinikpersonal sprach. Bei dem Treffen wird sich auch heute über den Fachkräftemangel und den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Medizinbranche ausgestauscht.

Es geht um die großen Herausforderungen der Gesundheitswirtschaft. Mehr als 700 Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft treffen sich für zwei Tage in Rostock. Am Mittwochabend hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mit Mitarbeitenden der Südstadtklinikum Rostock über die geplante Krankenhausreform gesprochen. Es sei die größte Krankenhausreform seit 20 Jahren, sagte der Minister, und sie sei überfällig.

Drese: Kliniken in MV erhalten

Die deutschen Krankenhäuser erzielten trotz der hohen Kosten nur durchschnittliche Ergebnisse, zum Beispiel bei der Behandlung von Krebs oder Schlaganfällen. Aus finanziellen Gründen machten Kliniken bisweilen medizinisch unnötige Eingriffe, kleine Krankenhäuser wagten sich an komplexe Operationen, für die sie nicht qualifiziert seien. Künftig sollen die Länder festlegen, welches Haus was anbiete. Immer mit dem Ziel, so Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD), alle 37 Kliniken im Land zu erhalten. Ärzte äußerten sich nach dem Gespräch mit dem Minister zufrieden.

Im Fokus des Branchentreffen in Rostock steht auch innovative Medizintechnik, der Einsatz von künstlicher Intelligenz und der Personalmangel in der Gesundheitsbranche. Der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft MV, Uwe Borchmann, sagte, durch den Einsatz von modernen Technologien wie der KI könnten Ärzte und Ärztinnen sowie das Pflegepersonal entlastet werden. Als Beispiel nannte er die Auswertung von Bildmaterial in der Radiologie. Außerdem forderte Borchmann den Abbau von Bürokratie. So bliebe dann wieder mehr Zeit für die eigentliche Arbeit, nämlich die am Patienten.

