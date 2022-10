Bootsschuppenbrände in Neubrandenburg: Aufräumarbeiten vor Ende Stand: 15.10.2022 13:49 Uhr Im Frühjahr sorgten Brandstifter für einen Millionenschaden in einer Bootsschuppenanlage in Neubrandenburg. Die Täter sind noch nicht gefunden. Die Aufräumarbeiten aber sollen in der nächsten Woche abgeschlossen sein.

Derzeit werden noch die letzten Brandreste mit Baggern nach Schadstoffen sortiert. Die von der Stadt vorgestreckten Kosten für die Beräumung belaufen sich auf ungefähr 400.000 Euro. Etwa 70 Bootsschuppen waren bei drei Bränden in diesem Jahr zerstört worden. Allein am 5. Mai waren 54 Schuppen abgebrannt, weitere wurden schwer beschädigt. Der Schaden wurde dort auf 1,2 Millionen Euro geschätzt. Seit Juli läuft die Beräumung. Dabei wurden bereits hunderte Tonnen an Abfall geborgen. Dazu zählen der Metallschrott der Blechdächer, Boote und Bootsmotoren, angebrannte Holzpfähle, Kunststoff- und andere Reste.

Polizei ermittelt noch - Infotermin für Pächter im November

Die Polizei ermittelt weiterhin wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Eine heiße Spur zu möglichen Tatverdächtigen gibt es laut Polizei noch nicht. Anfang November will die Stadtverwaltung die Bootschuppenpächter informieren, wie die kleinen Holzhäuschen wieder aufgebaut und die Kosten der Aufräumarbeiten gerecht aufgeteilt werden könnten.

