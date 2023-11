Stand: 17.11.2023 06:00 Uhr Boltenhagen: Tablet eines Pflegeheimbewohners fängt Feuer

In Boltenhagen (Landkreis Nordwestmecklenburg) hat am Donnerstagabend das Tablet eines Bewohners in einem Pflegeheim Feuer gefangen. Feuerwehrleute aus Boltenhagen und Klütz konnten Schlimmeres verhindern - sie waren ausgerückt, weil die Brandmeldeanlage angeschlagen hatte. Zehn der Bewohner mussten das Gebäude verlassen und wurden von einem Notarzt untersucht, zwei von ihnen kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Nachdem das Pflegeheim durchgelüftet wurde, konnten die Bewohner zurück. Ursache des Brandes war laut Polizei, dass ein Bewohner versucht hatte, das Tablet selbst zu reparieren.

