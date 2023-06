"Blue Punisher": Polizei warnt vor Selbstjustiz und Scheinkäufen Stand: 30.06.2023 14:54 Uhr Nach dem Tod einer 13-Jährigen aus Altentreptow durch Ecstasy warnt die Polizei vor privaten Ermittlungen etwa durch Scheinkäufe und Selbstjustiz. Beteiligte könnten sich selbst in Gefahr bringen. Derweil geht es einem Mädchen nach Drogenkonsum wieder besser.

Im Zusammenhang mit den lebensbedrohlichen Folgen des Konsums der Ecstasy-Pille "Blue Punisher" in mehreren Fällen weist die Polizei auf die Gefahr eigenständiger Nachforschungen hin. Eltern oder auch Jugendliche sollen demnach nicht selbst anfangen, zu ermitteln. Es könne zum Beispiel ein hohes Risiko darstellen, wenn versucht wird, als "Strohkäufer" über mutmaßliche Dealer an weitere Informationen zu gelangen. "Ebenso warnen wir vor Selbstjustiz mit Blick auf mögliche Beteiligte oder mutmaßliche Dealer", so die Neubrandenburger Polizei. Hinweise und Verdachtsmomente im Zusammenhang mit Drogenmissbrauch und mit den aktuellen Fällen sollten immer der Polizei gemeldet werden.

Drei Verdächtige auf freiem Fuß

Im Zusammenhang mit den Fällen haben Ermittler der Polizei bereits einen 37-Jährigen aus der Region Neubrandenburg wegen "leichtfertiger Verursachung des Todes eines Anderen durch Abgabe von Betäubungsmitteln" festgenommen. Er sitzt seither in Untersuchungshaft. Drei weitere mutmaßliche Dealer im Alter von 16 und 17 Jahren wurden wieder auf freien Fuß gesetzt, gelten aber nach wie vor als tatverdächtig. Bei den zuständigen Drogenfahndern sind in den vergangenen Tagen etliche Hinweise eingegangen. Diese würden akribisch geprüft, so eine Polizeisprecherin.

Weiteres Mädchen aus Kliniken entlassen

Eine 13-jährige aus Altentreptow war am vergangenen Wochenende an den Folgen des Konsums der Ecstasy-Pille "Blue Punisher" gestorben. Weitere Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren aus der Region mussten nach dem Konsum von "Blue Punisher" tagelang im Krankenhaus behandelt werden. Die ältere der beiden schwebte vorübergehend in Lebensgefahr. Sie wurde bereits vor einigen Tagen entlassen, die 14-Jährige erst am Freitag. Derzeit wird noch geprüft, ob eine in Brandenburg verstorbene 15-Jährige ebenfalls diese Droge zu sich genommen hatte. Die Polizei warnt "vor jeglicher Einnahme von Betäubungsmitteln, insbesondere aber vor der gefährlichen 'Blue Punisher'-Pille". Diese Tabletten hätten eine sehr hohe Dosis MDMA. Schon die Einnahme einer Pille oder auch nur einer halben Pille könnte lebensbedrohlich sein.

