Bild des Rostocker "Spielmannopas" wird wiederhergestellt Stand: 15.11.2020 14:32 Uhr Empörung hat sich in den sozialen Medien breitgemacht, nachdem Sprayer das Bild des Rostocker Originals "Spielmannopa" auf einer Hauswand übersprüht hatten. Der Künstler Toralf Zoldan will es im kommenden Frühjahr wiederherstellen.

Inzwischen ist das Konterfei Michael Tryanowskis mit seiner typischen Seemannsmütze notdürftig von dem breiten rosa "Smiley" gesäubert. Tryanowski war ein Rostocker Original und Ehrenbürger, der mit Akkordeon und "Teufelsgeige" in den Straßen spielte. Vor zwei Jahren ist er im Alter von 98 Jahren gestorben. Anwohnerin Lisa Henschke war eine der ersten, die die "Verzierungen" an der Fassade im Stadtteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt - kurz: KTV - entdeckt hatte. Sie hatte gehofft, dass so einem Kunstwerk und dem Künstler mehr Respekt entgegengebracht wird. "Da sind wir enttäuscht worden", ärgerte sich Henschke.

Künstler sieht es entspannt

In zahlreichen Beiträgen im Internet kochte die Wut hoch. Eine Anwohnerin setzte sogar eine Belohnung für Hinweise auf den oder die Täter aus. Entspannter reagierte der Künstler Toralf Zoldan, der den Spielmannopa vor zwei Jahren an die Fassade gesprüht hat. Er macht seit über 20 Jahren große Graffiti-Arbeiten. Viele Auftraggeber hoffen, dass eine künstlerische Fassadengestaltung Graffiti-Sprüher abhält. Funktioniert das? "Das hängt auch davon ab, wie der Künstler in der Szene etabliert ist, welches Motiv das ist, in welchem Stadtteil das ist", sagt Zoldan. "Es gibt Stadtteile, da braucht man das gar nicht erst versuchen. Da wird immer was reingemalt." Da helfe gegebenenfalls nur eine Graffity-Schutzschicht. Zoldan freut es, dass immer mehr Auftraggeber die Künstler mittlerweile frei entscheiden lassen, welche Motive sie sprühen. Das bringe Vielfalt in die Stadt. Möwen, Schiffe und der Warnemünder Teepot seien schließlich schon recht häufig im Stadtbild vertreten.



