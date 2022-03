Betreibergesellschaft von Nord Stream 2 macht dicht Stand: 01.03.2022 15:02 Uhr Die Schweriner Betreibergesellschaft der Pipeline Nord Stream 2 hat ihren Betrieb eingestellt. Das hat die Gas for Europe GmbH dem NDR bestätigt.

"Aufgrund der Situation bei der Nord Stream 2 AG sind die Aktivitäten der Gas for Europe GmbH gestoppt", sagte ein Sprecher auf NDR-Anfrage am Dienstag. Das Unternehmen Nord Stream 2 selbst bestätigte, allen 140 Angestellten gekündigt zu haben. Außerdem soll ein Treffen mit Vertretern der Kantonsbehörden stattfinden.

Entlassungen seien die Konsequenz auf Sanktionen

Gegen die Betreiber der deutsch-russischen Pipeline in der Ostsee waren im Zuge des Einmarsches Russlands in die Ukraine durch die USA in der vergangenen Woche Sanktionen verhängt worden. Die Bundesregierung hatte zudem das für den Gastransport nötige Genehmigungsverfahren auf Eis gelegt. Die Entlassungen seien nun die Konsequenz, teilte die Aktiengesellschaft mit.

Nord Stream 1 liefert weiterhin Gas

Laut Nachrichtenagentur reuters steht die Nord Stream 2 Insidern zufolge kurz vor der Pleite und könnte noch in dieser Woche offiziell in der Schweiz einen Insolvenzantrag stellen. In Schwerin sitzt die Gas for Europe GmbH, die Nord Stream 2 betreiben sollte. Auch sie hat nach NDR Recherchen all ihre Aktivitäten gestoppt. Nord Stream 1 läuft unterdessen weiter und liefert russisches Gas nach Lubmin.

