Stand: 30.07.2023 12:48 Uhr Bergen: Betrunkener schlägt Sanitäter Faust ins Gesicht

Ein 30-Jähriger hat in der Nacht zum Sonntag nach einer Auseinandersetzung auf dem Markt in Bergen auf Rügen Rettungskräfte und Polizeibeamte angegriffen. Zeugen berichteten der Polizei, der Mann habe eine Gruppe auf dem Markt provoziert. Bei einer gegenseitigen Schubserei sei der 30-Jährige zu Boden gestürzt und mit dem Hinterkopf aufgeschlagen. Als herbeigerufene Sanitäter ihm helfen wollten, habe der betrunkene und aggressive Mann einem Helfer mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er soll auch Polizisten beleidigt und angegriffen haben. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte und Beleidigung ermittelt.

