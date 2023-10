Stand: 18.10.2023 18:31 Uhr Bentwisch: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Auf der B105 zwischen Bentwisch und Mönchhagen (Landkreis Rostock) ist es am Montagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei war ein Motorradfahrer am Abzweig Häschendorf im Begriff, nach links abzubiegen, als ein dahinterkommender Autofahrer zum Überholen ansetzte. Das Auto habe dann den Motorradfahrer erfasst, der infolge des Zusammenstoßes stürzte und sich dabei schwer verletzte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer verletzte sich leicht. Die B105 musste für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.





