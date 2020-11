Grundwasser-Messstellen offenbar mit Mängeln Stand: 05.11.2020 15:20 Uhr Immer wieder wird Landwirten vorgeworfen, Grundwasser zu verunreinigen - besonders mit Nitrat. Ein neues Gutachten zeigt nun erhebliche Mängel bei den Messstellen in Mecklenburg-Vorpommern auf - die eben auch Nitratgehalte messen.

Auftraggeber des Gutachtens ist der Bauernverband. Geowissenschaftler eines Berliner Unternehmens haben mehr als 100 Messstellen im Land überprüft. Bei ihnen wurden in der Vergangenheit erhöhte Nitratwerte festgestellt. Laut Gutachten weist mehr als die Hälfte der untersuchten Messstellen Mängel auf. Teilweise sind diese nicht tief genug ausgebaut. Grundwasserproben können demnach nicht so gezogen werden wie gesetzlich vorgeschrieben.

Gutachten nennt auch andere Verursacher

Zudem wurde die Strömung analysiert, um herauszufinden, ob erhöhte Nitratwerte ursächlich durch landwirtschaftliche Nutzung entstehen. An jeder fünften Messstelle ist das laut Gutachten nicht der Fall. Dagegen wurden andere Quellen identifiziert, beispielsweise Deponien. Der Bauernverband will das Gutachten dem Landwirtschaftsministerium vorlegen. In der nächsten Woche sei dazu ein Gespräch geplant, hieß es.

Weitere Informationen Bauernverband fordert: Düngeverordnung neu aufrollen Der Landesbauernverband MV hat sich für eine Rücknahme der geplanten Düngeverordnung ausgesprochen. Insbesondere uneinheitlichen Messverfahren sind den Landwirten ein Dorn im Auge. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 05.11.2020 | 16:00 Uhr