Bauernproteste gehen weiter: Sternfahrt Richtung Rügenbrücke Stand: 09.01.2024 08:22 Uhr Nach den bundesweiten Protesten der Landwirte gestern hat der Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern weitere Aktionen geplant. Die erste gibt es schon heute. Wieder könnte es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Bauernverbände Rügen und Nordvorpommern haben für den Nachmittag zu einer Sternfahrt über die Rügenbrücke und den Rügendamm aufgerufen. Wegen des Traktorkorsos ist in Stralsund und auf dem Rügenzubringer mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Nächstes Ziel: Die Logistikzentren in MV

Die nächste Aktion plant der Landesbauernverband für Donnerstag. Dann sollen Trecker-Konvois mehrere Logistikzentren in Mecklenburg-Vorpommern ansteuern, um zu zeigen, wie wichtig Landwirte als Zulieferer für verschiedene Produkte in Supermärkten sind.

"Wir Landwirte liefern die Grundstoffe für alle Produkte in den Lebensmittelregalen der großen Supermärkte. Sterben in Folge der aktuellen Agrarpolitik die Landwirtschaftsbetriebe in Deutschland, könnte das bittere Folgen haben.", so Bauernpräsident Detlef Kurreck. Lebensmittel müssten dann in größerem Umfang aus dem Ausland importiert werden. Deutsche Qualitätsstandards seien dann nur noch schwer zu gewährleisten.

Landwirte wollen zu Großdemo nach Berlin

Am kommenden Montag, dem 15. Januar, werden insgesamt 10.000 Teilnehmer an einer Großdemonstration in Berlin erwartet. Darunter sollen auch viele Landwirte aus Mecklenburg-Vorpommern sein. Den Protesttag gestern bezeichnete Bauernpräsident Kurreck als Erfolg. Laut Innenministerium ist alles weitgehend friedlich verlaufen.

