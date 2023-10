Bald keine Motorboote mehr auf Feldberger Seen erlaubt? Stand: 09.10.2023 15:11 Uhr Motorboote dürfen auf den Feldberger Seen bald wohl nicht mehr fahren. Eine dafür nötige Ausnahmegenehmigung des Kreises Mecklenburgische Seenplatte gilt als unwahrscheinlich.

Mehr als 100 Besitzer von Motorbooten in der Feldberger Seenlandschaft warten auf die Entscheidung, ob sie auch in den kommenden Jahren die Seen befahren dürfen. Das ist allerdings nur durch eine Ausnahmegenehmigung des Kreises Mecklenburgische Seenplatte möglich. Nach NDR Informationen ist deren Verlängerung aber nach mittlerweile zehnjähriger Laufzeit unwahrscheinlich.

Ausnahmeregelung besteht seit 10 Jahren

Landrat Heiko Kärger (CDU) müsste sich für eine entsprechende Motorbootgenehmigung über die Empfehlung des Landes Mecklenburg-Vorpommern hinweg setzen. Diese schließt eine solche Ausnahmeregelung allerdings aus - und zwar aus Gründen des Umwelt- und Naturschutzes. Bisher war das Motorbootfahren durch die zehnjährige Ausnahmeregelung erlaubt. Die läuft allerdings Ende des Jahres aus.

Entscheidung zeitnah erwartet

CDU und SPD hatten sich in der Feldberger Gemeindevertretung für eine Verlängerung der Ausnahme bis 2030 ausgesprochen. Laut Kreisverwaltung will sich der Landrat Kärger zeitnah dazu äußern.

