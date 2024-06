Stand: 16.06.2024 08:36 Uhr Bad Kleinen: 33-Jähriger bedroht Kinder mit Messer

Am Bahnhof in Bad Kleinen hat ein 33-jähriger Deutscher am Sonnabendmittag Kinder mit einem Messer bedroht. Laut Polizei hatten die 13 und 14 Jahre alten Jungen versucht, einen Apfelrest in einen Mülleimer zu werfen, diesen aber verfehlt. Der 33-Jährige habe die Kinder daraufhin aggresiv ermahnt, dass der Apfel in den Mülleimer gehöre, und dann unvermittelt ein Einhandmesser gezogen. Eine 42-jährige Zeugin habe sich eingeschaltet, woraufhin der mutmaßliche Täter von den Jungen abließ und in einen Zug in Richtung Schwerin stieg. Er konnte in Schwerin gestellt werden. Das Messer wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetzt ermittelt.

