Stand: 11.04.2024 16:34 Uhr Bad Doberan: Berufungsprozess nach tödlichem Unfall verschoben

Der Berufungsprozess um einen 21-Jährigen, der 2022 nach einer Veranstaltung auf der Galopprennbahn Bad Doberan mit seinem Auto in eine Menschengruppe gefahren ist, ist vertagt worden. Der junge Mann ist wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt worden - Verteidigung und Staatsanwaltschaft hatten daraufhin Berufung eingelegt. Da ein Schöffe am Donnerstagmorgen nicht rechtzeitig zum Termin gekommen ist, starten die neuen Verhandlungen am kommenden Dienstag.

