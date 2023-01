Ausgesetzter Hund in Rostock gerettet Stand: 16.01.2023 14:10 Uhr Ein ausgesetzter Hund ist am Freitagabend im Rostocker Stadtteil Dierkow von der Polizei gerettet worden. Anwohner fanden das Tier angeleint an einen Baum.

Nachdem in Rostock ein ausgesetzter Hund gefunden wurde, ermittelt die Polizei. Sollte ein Halter gefunden werden, droht ihm eine Strafe, weil er gegen das Tierschutzgesetz verstoßen hat. Das Tier ist inzwischen in einem Tierheim untergekommen. Kerstin Lenz vom Tierschutzverein Demmin beschreibt bei NDR MV Live die Lage in den Tierheimen landesweit als schwierig. Viele seien randvoll. Das liege zum Teil auch an den Kosten für die Tiere, die sich die Besitzer nicht mehr leisten können.

Auch Tiertrainer Sven Kunkel betont im Interview mit NDR MV Live, dass mit einem Tier viele Kosten verbunden seien, die man bedenken müsse. Einige Menschen hätten sich in der Coronazeit übereilt ein Tier angeschafft.

Tierrettung bringt Hund in Tierheim

Für den ausgesetzten Hund in Rostock informierte die herbeigerufene Polizei die Tierrettung. Sie band den nassen und verängstigten Hund vom Baum los und brachte ihn anschließend in ein Tierheim.

