Ausbildungsstart in MV: Noch freie Stellen im Handwerk

Stand: 01.09.2022 05:56 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern starten heute weitere Branchen und Betriebe in das neue Ausbildungsjahr. Im Handwerk wurden durchweg mehr Lehrverträge geschlossen als vor Corona - trotzdem gibt es in allen Regionen noch freie Lehrstellen.